Макаревич открестился от концерта у Кремля

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Макаревич опроверг информацию о выступлении на Красной площади в День России 

Rambler News Service 17 минут назад
Музыкант Андрей Макаревич назвал чушью информацию о выступлении группы «Машина времени» на Красной площади в День России.
«Не выступит, чушь собачья. Не мог сказать наш PR-директор такого»,
— сообщил он RNS в ответ на вопрос, действительно ли «Машина времени» все-таки выступит на Красной площади в День России, как сообщил PR-директор Антон Чернин.
«"Машина времени" выступит на Красной площади в День России. Группа "Машина времени" выступит на праздничном концерте в честь Дня России 12 июня в Москве. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь группы Антон Чернин, не уточнив подробности», — сообщило принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину издание.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Антон Чернин
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