Макаревич открестился от концерта у Кремля

Макаревич опроверг информацию о выступлении на Красной площади в День России

Музыкант Андрей Макаревич назвал чушью информацию о выступлении группы «Машина времени» на Красной площади в День России

«Не выступит, чушь собачья. Не мог сказать наш PR-директор такого»,

— сообщил он RNS в ответ на вопрос, действительно ли «Машина времени» все-таки выступит на Красной площади в День России, как сообщил PR-директор Антон Чернин

«"Машина времени" выступит на Красной площади в День России. Группа "Машина времени" выступит на праздничном концерте в честь Дня России 12 июня в Москве. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь группы Антон Чернин, не уточнив подробности», — сообщило принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину издание.