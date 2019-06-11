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Отпевание Сергея Чуева началось в храме на Бутовском полигоне 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: АГН"Москва"/ News.ru
Погибшего в драке в парке на Южнобутовской улице мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева отпевают в храме Святых новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне.
Помолиться за него пришло огромное количество человек. Храм, в народе называемый Русской Голгофой, не может вместить в себя всех пришедших. Накануне в соцсетях было опубликовано приглашение, в котором всех желающих призвали приехать на отпевание, чтобы «отдать дань памяти и уважения и проводить героя, отдавшего жизнь за други своя», передаёт «Царьград».
Инцидент, закончившийся трагедией, произошёл 7 июня. Сергей Чуев заступился за двух подростков в парке на Южнобутовской улице, которым мешали пройти несколько уроженцев Таджикистана. В ходе конфликта ему были нанесены многочисленные травмы. Борец упал с моста в пруд и утонул. После этого хулиганы избили его девушку и скрылись.
Ранее News.ru писал о том, что Чертановский суд Москвы арестовал до 8 августа шестерых задержанных по подозрению в убийстве Чуева.
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Общество , Сергей Чуев , Царьград ТВ
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