Отпевание Сергея Чуева началось в храме на Бутовском полигоне

Погибшего в драке в парке на Южнобутовской улице мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева отпевают в храме Святых новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне.

Помолиться за него пришло огромное количество человек. Храм, в народе называемый Русской Голгофой, не может вместить в себя всех пришедших. Накануне в соцсетях было опубликовано приглашение, в котором всех желающих призвали приехать на отпевание, чтобы «отдать дань памяти и уважения и проводить героя, отдавшего жизнь за други своя», передаёт «Царьград».

Инцидент, закончившийся трагедией, произошёл 7 июня. Сергей Чуев заступился за двух подростков в парке на Южнобутовской улице, которым мешали пройти несколько уроженцев Таджикистана. В ходе конфликта ему были нанесены многочисленные травмы. Борец упал с моста в пруд и утонул. После этого хулиганы избили его девушку и скрылись.

Ранее News.ru писал о том, что Чертановский суд Москвы арестовал до 8 августа шестерых задержанных по подозрению в убийстве Чуева.