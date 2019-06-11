Шнуров заставил православных активистов обратиться в СК 

Новосибирские православные активисты пожаловались в Следственный комитет на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова из-за нового клипа "i $uss", сообщает сайт kp.ru.
По мнению активистов, в клипе используется оскорбительный образ Иисуса Христа на вечеринке в клубе.
"Есть пародия на богослужение — на речитатив, который при нем используется. Все это соединяется с туалетными сценами, со сценой рвоты, сценой употребления наркотиков. То есть сакральное намеренно соединено с вульгарным, пошлым, отвратительным",
— говорится в обращении активистов, назвавших клип издевательством над христианами.
Теперь общественники просят возбудить дело по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса
"Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".
Ранее сообщалось, что Шнуров написал стихи в поддержку журналиста Ивана Голунова.