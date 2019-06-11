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Виталий Милонов нашел способ воспитать в детях мужество и дисциплину 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости внести правки в законодательство, чтобы дети могли поступать в кадетские школы и корпуса сразу после окончания детского сада.
По словам парламентария, это позволит воспитывать в подрастающем поколении дисциплину и мужество, а не «рассказывать им про толерантность».
Милонов также указал на то, что на данный момент в России существует определенный спрос на вышеуказанные образовательные учреждения хотя бы потому, что в обычных школах «воспитание отсутствует».
— Родители рассчитывают, что там будет даваться детям какая-то идеология, некая система ценностей, которую они не получают в обычной в школе, — заключил депутат в интервью агентству «Москва».
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Общество , Образование , Виталий Милонов , Госдума , АГН "Москва"
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