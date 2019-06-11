Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости внести правки в законодательство, чтобы дети могли поступать в кадетские школы и корпуса сразу после окончания детского сада.
По словам парламентария, это позволит воспитывать в подрастающем поколении дисциплину и мужество, а не «рассказывать им про толерантность».
Милонов также указал на то, что на данный момент в России существует определенный спрос на вышеуказанные образовательные учреждения хотя бы потому, что в обычных школах «воспитание отсутствует».
— Родители рассчитывают, что там будет даваться детям какая-то идеология, некая система ценностей, которую они не получают в обычной в школе, — заключил депутат в интервью агентству «Москва».