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День России: россияне отмечают один из самых молодых праздников 

Мир24 + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Сегодня жители страны отмечают один из самых молодых государственных праздников — День России, сообщает «МИР 24». В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
Торжества, приуроченные к этой дате, традиционно проходят во всех регионах страны. Во многих городах состоятся концерты, исторические флешмобы, организованы выставки, спортивные соревнования и парады дружбы народов. Основные торжества пройдут в Москве, на Поклонной горе и Красной площади. В Кремле состоится церемония вручения государственных премий и торжественный прием в честь праздника.
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