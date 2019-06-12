День России: россияне отмечают один из самых молодых праздников

Сегодня жители страны отмечают один из самых молодых государственных праздников — День России , сообщает «МИР 24». В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

Торжества, приуроченные к этой дате, традиционно проходят во всех регионах страны. Во многих городах состоятся концерты, исторические флешмобы, организованы выставки, спортивные соревнования и парады дружбы народов. Основные торжества пройдут в Москве, на Поклонной горе и Красной площади. В Кремле состоится церемония вручения государственных премий и торжественный прием в честь праздника.