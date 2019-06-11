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Главный редактор «Медузы» прокомментировал освобождение Голунова 

Lenta.ru + ещё 63 1 час назад
Фото: страница Ивана Колпакова в Facebook
Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков прокомментировал «Коммерсантъ FM» решение прекратить уголовное преследование корреспондента издания Ивана Голунова.
«У меня нет слов, дорогие, у меня нет слов. Я просто сижу в аэропорту, глупо улыбаюсь и плачу. Это невероятно — его спасли», — отметил он.
По его словам, в редакции еще не успели обсудить соответствующее решение МВД. «Ничего мы еще не обсуждали. Мы просто орем, я думаю, во всех концах страны, и даже нескольких стран. Я даже думаю, что во всех концах этого мира», — сказал Колпаков.
Он подчеркнул, что решение МВД в отношении Голунова «было довольно-таки неожиданным».
11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что обвинения с Голунова сняты в связи с недоказанностью его вины. Журналист будет освобожден из-под домашнего ареста.
Голунова задержали днем 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Обстоятельства задержания корреспондента «Медузы» вызвали критику со стороны коллег. У здания главного управления МВД по Москве провели серию одиночных пикетов. Тема ареста журналиста обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
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Общество , Иван Голунов , Владимир Колокольцев , Иван Колпаков , Владимир Путин , МВД
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