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Симоньян назвала самое страшное в Уголовном кодексе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что самым страшным в Уголовном кодексе является вариативность наказаний и призвала скорректировать УК.
«Самое зубодробительное в нашем Уголовном кодексе — не статьи и не сроки. Самое страшное — слово «либо». Хранить дома пакетик марихуаны — это штраф не больше 40 тыс. рублей ЛИБО три года тюрьмы. Хорошее такое «либо»,
— написала Симоньян в телеграм-канале.
По ее словам, «ошеломляющая разница в наказании, подаренная правоохранителям этими „либо“ — главный компост и перегной самой жестокой коррупции в нашей стране».
«Того изуверского вида коррупции, который, не глядя, швыряет судьбы и жизни, как карты на залитый недорогим коньяком лакированный столик с нарисованными иконами и голыми женщинами, из тех, что мастерили на зоне в восьмидесятые (у нас был дома такой) — с одобрения и в полном соответствии с УК РФ», — написала Симоньян.
Она предложила задуматься о корректировке Уголовного кодекса.
«И не надо мне говорить, что это даже в Америке так. Мы, слава Создателю, не в Америке. Не пора ли переписать?» — добавила она.
Такое заявление Симоньян сделала на фоне дела журналиста Ивана Голунова, который обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Сам журналист не признает своей вины.
Дело в отношении Голунова передано из ГСУ ГУ МВД в столичное ГСУ Следственного комитета России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что генеральный прокурор Юрий Чайка гарантировал ей личный контроль за делом Голунова.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.
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Общество , Юрий Чайка , Иван Голунов , Валентина Матвиенко , Маргарита Симоньян , Совет Федерации , СКР , Деловая газета "Взгляд" , Russia Today
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