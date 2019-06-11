Симоньян назвала самое страшное в Уголовном кодексе

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что самым страшным в Уголовном кодексе является вариативность наказаний и призвала скорректировать УК.

«Самое зубодробительное в нашем Уголовном кодексе — не статьи и не сроки. Самое страшное — слово «либо». Хранить дома пакетик марихуаны — это штраф не больше 40 тыс. рублей ЛИБО три года тюрьмы. Хорошее такое «либо»,

— написала Симоньян в телеграм-канале.

По ее словам, «ошеломляющая разница в наказании, подаренная правоохранителям этими „либо“ — главный компост и перегной самой жестокой коррупции в нашей стране».

«Того изуверского вида коррупции, который, не глядя, швыряет судьбы и жизни, как карты на залитый недорогим коньяком лакированный столик с нарисованными иконами и голыми женщинами, из тех, что мастерили на зоне в восьмидесятые (у нас был дома такой) — с одобрения и в полном соответствии с УК РФ», — написала Симоньян.

Она предложила задуматься о корректировке Уголовного кодекса.

«И не надо мне говорить, что это даже в Америке так. Мы, слава Создателю, не в Америке. Не пора ли переписать?» — добавила она.

Такое заявление Симоньян сделала на фоне дела журналиста Ивана Голунова , который обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Сам журналист не признает своей вины.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.