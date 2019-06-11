МЧС проверило все детские лагеря

Сотрудники МЧС проверили все детские лагеря и добились устранения более 10 тысяч недостатков, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев

"Мы проверили все детские лагеря. К первой смене все лагеря готовы. Было устранено свыше 10 тысяч недостатков", — сказал Еникеев журналистам в ходе пресс-конференции во вторник.

По его словам, только 30 детских лагерей находятся в черном списке.