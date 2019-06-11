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МЧС проверило все детские лагеря 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники МЧС проверили все детские лагеря и добились устранения более 10 тысяч недостатков, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.
"Мы проверили все детские лагеря. К первой смене все лагеря готовы. Было устранено свыше 10 тысяч недостатков", — сказал Еникеев журналистам в ходе пресс-конференции во вторник.
По его словам, только 30 детских лагерей находятся в черном списке.
"30 лагерей в черном списке, 60 было, 30 осталось, но я надеюсь, что они выполнят предписания и распахнут свои двери ко второй смене", — добавил Еникеев.
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Общество , Ринат Еникеев , МЧС
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