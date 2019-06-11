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Росстат назвал самый «популярный» возраст бракосочетания россиян 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: ТАСС
Стало известно, в каком возрасте россияне чаще всего вступали в брак в 2018 году.
Как сообщает Росстат, в прошлом году россияне чаще всего вступали в брак в возрасте 25–34 лет. В этом возрасте женились 456,6 тысячи мужчин и вышли замуж 386 тысяч женщин.
До 18 лет в прошлом году женились всего 454 мужчины. До совершеннолетия вступили в брак в десять раз больше девушек — 4,5 тысячи, уточняет RT.
Сообщается, что всего в 2018 году было зарегистрировано 893 тысячи браков.
Как ранее писал News.ru, сотрудники ЗАГСов приняли заявления от 150 пар, желающих зарегистрировать брак на новых площадках Москвы, которые открылись 4 мая. Среди них — стадион «Спартак», Московский планетарий, а также «Москвариум».
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Общество , Социология , Росстат , Спартак
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