Росстат назвал самый «популярный» возраст бракосочетания россиян

Стало известно, в каком возрасте россияне чаще всего вступали в брак в 2018 году.

Как сообщает Росстат, в прошлом году россияне чаще всего вступали в брак в возрасте 25–34 лет. В этом возрасте женились 456,6 тысячи мужчин и вышли замуж 386 тысяч женщин.

До 18 лет в прошлом году женились всего 454 мужчины. До совершеннолетия вступили в брак в десять раз больше девушек — 4,5 тысячи, уточняет RT.

Сообщается, что всего в 2018 году было зарегистрировано 893 тысячи браков.