Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает региональным властям поддерживать частные детсады и установить выплаты родителям детей, которые не попали в государственные, следует из доклада о деятельности уполномоченного в 2018 году, опубликованного на сайте "Российской газеты".

В докладе отмечается, что проблема доступности дошкольного образования сохраняет актуальность. В прошлом году Москалькова получила 38 обращений с просьбами о содействии в зачислении детей в дошкольные образовательные организации.

Также указывается, что в отдельных субъектах доступности дошкольного образования препятствует сохранение практики отказов в предоставлении мест в дошкольных образовательных организациях на основании отсутствия регистрации по месту жительства.

"В целях решения обозначенной проблемы, по мнению уполномоченного, правительству РФ, органам государственной власти субъектов РФ важно осуществлять поддержку частных дошкольных учреждений, установление ежемесячных денежных выплат для родителей детей, не получивших место в детском саду", — говорится в докладе.

В докладе отмечается, что число обращений по вопросам дошкольного образования составляет 31% от общего объема обращений, касающихся образовательной сферы.