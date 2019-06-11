Новые правила выезда детей за рубеж начнут действовать в РФ

С 12 июня вступают в силу изменения в правилах выезда российских детей за рубеж. Об этом сообщили в погранслужбе ФСБ.

Как уточняет ведомство, теперь заявление о несогласии на выезд ребёнка за границу нужно будет подать не в погранслужбу, а в территориальные органы МВД . Также документы можно направить в дипломатические представительства или консульские учреждения РФ по месту постоянного проживания заявителя.

Как уточняет пишет ТАСС, если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие на выезд не требуется. Если несовершеннолетний выезжает без сопровождения взрослых, ему будет необходим паспорт и нотариально оформленное согласие родителей с указанием сроков выезда и страны назначения.

Как ранее писал News.ru, россияне стали чаще выбирать для путешествий постсоветские страны. Согласно данным Росстата, с 2016 по 2018 год больше всего турпоток вырос в Грузию и Узбекистан.

При этом в 2018 году чаще всего российские туристы посещали Абхазию, Казахстан и Украину.