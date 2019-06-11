Россияне назвали главные символы страны

Официальные символы в своем ответе назвали 16% респондентов. Еще, по мнению 9% опрошенных, символом страны является красивая природа. Об этом написало РИА «Новости». Любовь к родине назвали 6% россиян, 5% считают, что главная характеристика РФ — мощь, сила и величие.

Также агентство уточнило, слово «Россия» у 31% ассоциируется с понятием «родина», еще у 29% — со словосочетанием «великая держава» (29%).

Каждый девятый ощущает свое государство как большую страну и огромную территорию. Кроме того, 7% связали Россию с армией, тогда как 4% опрошенных считает, что Россию олицетворяют хорошие и добрые люди, а также надежда на светлое будущее.

Исследователи попросили ответить россиян на вопрос о том, чем они гордятся в своей стране. Опрошенные назвали предметом своей гордости армию (20%), флот (20%), успехи в спорте (8%), внешнюю политику (7%), действия президента (6%).

Специалисты провели телефонный опрос ВЦИОМ 9 июня. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов.