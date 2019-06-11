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Россиян накормят запрещенной в Европе сирийской черешней 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сирия нашла нового покупателя на свою черешню, которую отказываются импортировать европейские страны, — им станет Россия. Об этом сообщает ТАСС.
Ожидается, что первая партия ягод — около 60 тонн — будет отправлена в ближайшее время и прибудет в Россию примерно через 20 дней. Об этом рассказал староста поселка Сергайя на границе с Ливаном Халед Абдулмахмуд.
По его словам, вновь собирать урожай черешни стало возможно после того, как сирийская армия при поддержке российских войск освободила этот район от боевиков.
Раньше собранная в Сергайе черешня отправлялась на экспорт в Европу, однако после начала гражданской войны в 2011 году там отказались принимать ягоды и фрукты из Стирии.
По словам фермеров, за последнее время местная черешня подорожала почти в четыре раза.
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