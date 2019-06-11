Россиян накормят запрещенной в Европе сирийской черешней

Сирия нашла нового покупателя на свою черешню, которую отказываются импортировать европейские страны, — им станет Россия . Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что первая партия ягод — около 60 тонн — будет отправлена в ближайшее время и прибудет в Россию примерно через 20 дней. Об этом рассказал староста поселка Сергайя на границе с Ливаном Халед Абдулмахмуд.

По его словам, вновь собирать урожай черешни стало возможно после того, как сирийская армия при поддержке российских войск освободила этот район от боевиков.

Раньше собранная в Сергайе черешня отправлялась на экспорт в Европу, однако после начала гражданской войны в 2011 году там отказались принимать ягоды и фрукты из Стирии.

По словам фермеров, за последнее время местная черешня подорожала почти в четыре раза.