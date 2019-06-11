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Как изменится порядок использования материнского капитала 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ТАСС
Средствами материнского капитала нельзя будет погасить ипотеку в кредитных организациях, неподотчётных Центральному банку РФ. Такое постановление Правительства вступает в силу 11 июня.
Постановление уточняет правила использования денег, которые дают семье в связи с рождением третьего или последующих детей. Теперь можно будет погашать ипотечный кредит, взятый не в любой кредитной организации, а в банке, подотчётном ЦБ или в едином институте развития в жилищной сфере. Также новшествами разрешается уплачивать долг по кредитам на строительство или приобретение жилья в кредитном потребительском кооперативе или сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе, если с момента их государственной регистрации прошло не менее 3 лет. Кроме того, материнский капитал по-прежнему можно направить на строительство, покупку или реконструкцию жилья.
Новый документ упрощает процедуру подачи документов, если владельцы сертификатов на маткапитал решили направить эти средства на строительство или реконструкцию жилья. Вместо копии разрешения на строительство можно будет предоставить копию уведомления о соответствии планируемого объекта установленным параметрам.
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Общество , Центральный банк России
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