Установлено местонахождение картины «Спаситель мира»

По данным специализированного портала Artnet, полотно находится на яхте Serene, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.

По данным Bloomberg, яхта пришвартована в районе египетского курорта Шарм-эш-Шейх.

Предположительно, картина пробудет на яхте наследного принца до окончания строительства культурного центра в регионе Эль-Ула в провинции Эль-Мадина, а затем будет экспонироваться в этом культурном центре.

Полотно «Спаситель мира» было продано в ноябре 2017 года с аукциона Christie's в Нью-Йорке за 450 млн долларов. Считается, что картину выставил на торги российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев . Покупателем, по данным СМИ, выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

В мае издание The Daily Telegraph сообщило, что эксперты Лувра не знают, где находится полотно, они усомнились в принадлежности «Спасителя мира» кисти Леонардо да Винчи и согласились выставить картину с пометкой «из мастерской» да Винчи.