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Установлено местонахождение картины «Спаситель мира» 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
СМИ назвали предполагаемое местонахождение картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира», сообщает ТАСС.
По данным специализированного портала Artnet, полотно находится на яхте Serene, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.
По данным Bloomberg, яхта пришвартована в районе египетского курорта Шарм-эш-Шейх.
Предположительно, картина пробудет на яхте наследного принца до окончания строительства культурного центра в регионе Эль-Ула в провинции Эль-Мадина, а затем будет экспонироваться в этом культурном центре.
Полотно «Спаситель мира» было продано в ноябре 2017 года с аукциона Christie's в Нью-Йорке за 450 млн долларов. Считается, что картину выставил на торги российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Покупателем, по данным СМИ, выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.
В мае издание The Daily Telegraph сообщило, что эксперты Лувра не знают, где находится полотно, они усомнились в принадлежности «Спасителя мира» кисти Леонардо да Винчи и согласились выставить картину с пометкой «из мастерской» да Винчи.
Комментарии
Общество , Леонардо да Винчи , Дмитрий Рыболовлев , ИТАР-ТАСС , Саудовская Аравия
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