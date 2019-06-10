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СМИ: картина «Спаситель мира» хранится на яхте саудовского наследного принца 

ТАСС + ещё 1 28 минут назад
Фото: Reuters
Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (Salvator Mundi), которая была продана в 2017 году за $450 млн, хранится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщил в понедельник портал Artnet, специализирующийся на новостях рынка произведений искусства, со ссылкой на источники, принимавшие участие в осуществлении сделки по продаже картины.
По данным источников портала, картина будет находиться на яхте Serene, принадлежащей принцу Мухаммеду бен Сальману, до тех пор, пока власти Саудовской Аравии не построят культурный центр в регионе Эль-Ула в провинции Эль-Мадина, где, предположительно, будет экспонироваться картина Леонардо.
По данным агентства Bloomberg, в последнее время яхта саудовского наследного принца находилась в районе курорта Шарм-эш-Шейх.
Полотно "Спаситель мира" было продано в ноябре 2017 года с аукциона Christie's в Нью-Йорке за $450 млн По информации The New York Times, его выставил на торги российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который в 2013 году приобрел картину за $127,5 млн у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Издание утверждало, что новым обладателем полотна стал саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд, однако в СМИ неоднократно появлялась информация о том, истинным покупателем полотна был саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман.
Сообщалось, что картину "Спаситель мира" планировалось выставить в филиале парижского музея Лувр в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Однако в марте газета The New York Times написала, что эти планы были отменены и что сотрудники филиала Лувра в Абу-Даби не знают, где находится полотно. В мае британская газета The Daily Telegraph написала, что эксперты Лувра поставили под сомнение принадлежность картины "Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи. По оценке специалистов французского музея, это полотно может быть выставлено только как помеченное "из мастерской" Леонардо да Винчи, сообщила The Daily Telegraph.
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Комментарии
Общество , Леонардо да Винчи , Ив Бувье , Дмитрий Рыболовлев , Daily Telegraph , New York Times , Саудовская Аравия
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