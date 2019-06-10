Девятирублевая колбаса в подмосковном супермаркете напугала покупателей

«Выгодная покупка», — значится на упаковке колбасы «Чесночная», которая поступила в продажу в одном из коломенских супермаркетов. Цена указана за 100 г, но даже с учетом этого уточнения она показалась жителям Коломны подозрительной, пишет сайт « Подмосковье сегодня».

В социальных сетях стали строить догадки — из каких компонентов может состоять такая колбаса. Те, кто попробовал колбасу на вкус, отметил, что она вполне съедобная. Однако специалисты напомнили, что входящая в состав «Чесночной» «мясо мехобвалки» на самом деле является «кашей» из раздробленной кости с небольшим количеством мяса с добавлением трансжиров.

Как напомнил «ПС» технолог Борис Рябинкин, котлетное мясо стоит 250 руб. за кг, свиной фарш — 190 руб. Это говорит о том, что настоящая колбаса не может стоить 90 рублей за кг.

Ранее диетолог Лидия Ионова рассказала НСН, какие русские блюда могут быть полезными для здоровья.