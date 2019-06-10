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Девятирублевая колбаса в подмосковном супермаркете напугала покупателей 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
«Выгодная покупка», — значится на упаковке колбасы «Чесночная», которая поступила в продажу в одном из коломенских супермаркетов. Цена указана за 100 г, но даже с учетом этого уточнения она показалась жителям Коломны подозрительной, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
В социальных сетях стали строить догадки — из каких компонентов может состоять такая колбаса. Те, кто попробовал колбасу на вкус, отметил, что она вполне съедобная. Однако специалисты напомнили, что входящая в состав «Чесночной» «мясо мехобвалки» на самом деле является «кашей» из раздробленной кости с небольшим количеством мяса с добавлением трансжиров.
Как напомнил «ПС» технолог Борис Рябинкин, котлетное мясо стоит 250 руб. за кг, свиной фарш — 190 руб. Это говорит о том, что настоящая колбаса не может стоить 90 рублей за кг.
Ранее диетолог Лидия Ионова рассказала НСН, какие русские блюда могут быть полезными для здоровья.
«Если говорить о полезных супах, я бы добавила вегетарианские щи и вегетарианский борщ. Это то, что очень распространено в России, при этом, если такой суп приготовлен не на жирном мясном бульоне, а на овощном, то это отличный источник овощей. Там может быть даже квашеная капуста, если у людей нет артериальной гипертонии, не нужно ограничивать количество соли. Это, пожалуй, самые лучшие супы», — заверила врач-диетолог.
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Комментарии
Общество , Лидия Ионова , Коломна , Московская область
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