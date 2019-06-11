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В России могут запретить изымать домашних животных за долги, заявил депутат 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Изымать у россиян домашних животных за долги могут запретить, соответствующий законопроект разрабатывается в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщил РИА Новости глава думского комитета Владимир Бурматов.
"Мы будем готовить законодательную инициативу по запрету изъятия животных за долги для микрокредитных организаций. Нам присылали фотографии, где офис этих микрокредитных организаций, там собаки и кошки, и крокодилы в аквариумах, изъятые у людей. Проблема заключается в том, что для многих людей животные — это члены семьи. Они очень тяжело переживают. И бабушки, которые взяли три тысячи рублей за установку счетчиков, зубных протезов или покупку лекарств, выясняется, что должны 60 тысяч и у них изымают единственного кота, который для них единственный спутник жизни", — сказал Бурматов РИА Новости.
Он пояснил, что по действующему Гражданскому кодексу домашнее животное является имуществом, поэтому и возможно его изъятие.
"Нас эта история очень беспокоит. Мы сейчас будем прорабатывать (законопроект). Идея понятная — чтобы людей не лишали их питомцев, потому что это варварство. Для многих пожилых людей это члены семьи. Это трагедия настоящая, когда изымают питомца. В том числе потом фактически это означает убийство этого животного, потому что содержать его они не могут", — отметил депутат.
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Общество , Владимир Бурматов , Госдума , РИА Новости
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