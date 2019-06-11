Шиес очищают от слухов и ждут экологов

Экотехнопарк Шиес перестал быть источником общественного напряжения. Накануне инвесторы проекта открыли прямо на рабочей площадке информационный центр. Он доступен для всех — местных жителей, экологов и общественников. Как выглядела перезагрузка диалога? Газета ВЗГЛЯД ознакомилась с этим на месте.

Ленский район — красивое название. Но если спросить среднестатистического москвича «где это?», он, скорее всего, пожмет плечами. Якутия ? Нет, гораздо ближе ­— меньше тысячи километров от Москвы по прямой, Архангельская область . Зато название полустанка Шиес, в том самом Ленском районе на границе с Республикой Коми на слуху даже у среднестатистического москвича. Уже несколько месяцев ломаются копья из-за планов строительства здесь центра по переработке отходов. Соцсети сотрясали слухи: «диванные эксперты» (по всем вопросам от ракетной техники до экологии) пишут о «свалке» и «мегапомойке», куда, мол, уже эшелонами везут мусор со всей 12-миллионной Москвы.

Но на самом деле привычной нам свалки нет и не будет; полигон для твердых коммунальных отходов должен быть похожим на немецкий «Ферайнихте Вилле», а вовсе не на недоброй памяти подмосковное «Ядрово». И самое главное — пока нет и полигона. А через пять дней отсюда уйдет и техника, которую задействовали на подготовительных работах. Прежде чем открыться, проекту экотехнопарка Шиес предстоит пройти сложную систему «очистных фильтров» — экспертиз, главной из которых станет ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) и общественных слушаний. На авось сделать не получится.

Но дымовая завеса домыслов и спекуляций — вещь иногда повреднее дыма от горящей свалки. Вполне понятная тревога местных жителей и беспокойство экозащитников постоянно постегивают провокации. Вот и 10 дней назад с поезда Москва-Воркута сняли команду футбольных фанатов, а тогда же, в ночь на 1 июня злоумышленники подожгли в рабочем поселке Урдома (30 километров от Шиеса) дом Сергея Литвинова , соучредителя Фонда развития Ленского района. Кому-то не понравилось, что Сергей выступал за диалог между протестующими эко-активистами из палаточного лагеря и инвесторами экотехнопарка. За последние две недели на Шиесе «задержано порядка 30 лиц за различные правонарушения — в основном, самоуправство и нарушение общественного порядка. Те, кто нами были задержаны, в большинстве своем — представители других регионов: Вологодская область , Москва, Санкт-Петербург », — сообщил полковник полиции Юрий Денисенко, замначальника управления обеспечения охраны общественного порядка ГУOOОП МВД.

Дефицит информации о сложном с технической и экологической точки зрения проекте ожидаемо попрождает домыслы и страхи. Накануне инвесторы Шиеса открыли на самой площадке постоянный информационный центр для обратной связи с местными жителями, экологами, и вообще со всеми желающими. Такой же центр, призванный заполнить информационный вакуум, чуть раньше заработал в Яренске, «столице» Ленского района, позже, возможно — в Архангельске Сыктывкаре . Гендиректор фирмы-инвестора, компании «Технопарк» Евгений Пеняев, спеша на открытие информцентра, рассказывает по дороге: «В ближайшее время, также в июне, такой же информационный центр откроется в Урдоме.

Центры будут в открытом доступе. Будет показана вся технология строительства, наши специалисты будут отвечать на все интересующие вопросы. Местные жители смогут по-прежнему придти на площадку.

Веб-камеры, которые фиксируют происходящее на объекте, уже начали работу — можете посмотреть на сайте. Там же, на сайте можно будет задать вопросы в онлайн-режиме».

Шиес в переводе с языка коми — «речка, изогнутая как хомут». Впрочем, от платформы до одноименной речки довольно далеко — вблизи участка, где может появиться полигон ни ручьев ни озер нет. Говорят, когда-то здесь был поселок, теперь — только станция Сольвычегодской железной дороги. До ближайшего обжитого места — села Мадмас на той же железнодорожной ветке, двадцать километров. К слову, это на два километра больше, чем от здания мэрии Рима до римского же полигона Малагротта.

По обеим сторонам железнодорожного полотна теснится лес — точнее, здесь это уже тайга. Площадка для изыскательных работ со всей ее техникой и временными постройками и ангарами выглядит островком в сравнении с зеленым морем. Вдоль дороги тянутся горы гравия — «инертного материала», как говорят строители. Гравий нужен для отсыпки железнодорожных путей, а еще с этих гор открывается отличный вид на площадку и на ставку экологов.

В Шиесе по-московски жарко и душно, и по-северному тихо. Тишину нарушает разве что шум редких «товарняков», да кукареканье петуха — в палаточном лагере эко-активистов обзавелись живностью. Лагерь легко заметить с железной дороги — над ним развевается множество флагов: российский триколор, советский стяг с серпом и молотом, а выше всех почему-то кубинский. В лагере добротные палатки, своя импровизированная баня в лесу, своя медицинская служба — в чем-то «гуляй-поле» протестующих выглядит основательнее временных сооружений, в котором сейчас дорабатывают последнюю неделю рабочие и водители самосвалов и бульдозеров. После 15 июня полностью сворачиваемся, — поясняет замруководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов (автодоровцы привлекали местных жителей для строительства технических дорог на объекте).

Открывшийся в понедельник на площадке информационный центр — шатер, увешанный графиками и диаграммами. Впрочем, внутри умещается длинный стол, за которым легко может расположиться с десяток участников дискуссии, и это не считая тех, кто может собраться вокруг. Когда информпалатка «свернется», не сообщается. Самый логичный ответ — когда будут разъяснены накопившиеся вопросы.

Общение руководства фирмы-инвестора с делегацией пришедших из лагеря активистов, начинается еще до открытия информцентра, на ходу. И тут развеивается еще один стереотип. Среди активистов не заметно ни радикалов-фанатиков, ни шоу-фриков вроде Андрея Христофорова, больше известного как Древарх Просветленный («человек-дерево» из Архангельска одно время «зажигал» и на Шиесе). С виду активисты похожи на советских стройотрядовцев — походная одежда, жилетки с надписями, значки и нашивки и т.д. Люди со своим списком скопившихся вопросов. На некоторые собеседникам-инвесторам, кажется, ответить довольно легко. «Что это у вас за технология — сначала измельчение, потом сортировка отходов? Нелогично!». После сбора отходов сначала отфильтровывается органика, затем оставшееся «богатство» измельчается, после чего происходит вторичная сортировка, объясняют руководители «Технопарка». А технология измельчения и брикетирования отходов — шведская, фирмы Flexus Balasystem AB.

Некоторые вопросы, другие требуют долгой и сложной дискуссии.

«Как минимум, хотелось бы, чтобы была сторона для диалога.

Планируем обращаться в информационный центр за разъяснением, — говорит газете ВЗГЛЯД активист по имени Константин. — Потому что, нам, конечно, могут рассказать, как всё экологично и чисто — нужно, чтобы было и доверие к этому. Какое может быть доверие после года противостояния. Как мы сможем это контролировать?».

Например, такой вопрос. Речка Шиес впадает в Вычегду (на ней стоит Сыктывкар), а та впадает в Северную Двину, на которой стоят Котлас и Архангельск. Что, если брикеты с твердыми отходами, которые собираются «хоронить» на Шиесе, прохудятся и отходы попадут в почвенные воды?

«Уже проводились изыскания. Компания «Экопоморье», которую нанимал МосводоканалНИИпроект, подготовила отчет, — ответил газете ВЗГЛЯД зам гендиректора компании «Технопарк» Геннадий Титов. — На территории, которая принадлежит железнодорожной станции, а это 56 гектаров, забурили 22 скважины, глубиной в 20 метров и более. Первые полтора метра там — торфяник, еще что-то. Дальше идет очень мощный, плотный «глиняный замок». До 20 метров бурили, никакой воды не было, чистая глина. Я пока не говорю про территорию, которая у нас под размещение и складирование брикетов. Но по предварительным, неофициальным изысканиям, то, что здесь называют «болотом», это, скорее всего, просто верховодка. Дождевые и снеговые воды, которым рельеф мешает уходить в какие-то ручьи или речки».

Но, подчеркнем, никакое складирование не будет разрешено без гидрологического мониторинга и экологических экспертиз, о ходе и о результатах которых будут оповещать граждан через информцентры. «По графику, сначала предполагался конец 2020 года. Все будет зависеть от прохождения экспертиз», — отмечает Пеняев. В частности, эксперты должна оценить надежность технологии, которую представили инвесторы экотехнопарка.

Если вкратце, то технология должна выглядеть так. Сначала отходы сортируются и упаковываются в Москве — в двух центрах, в Некрасовке и рядом с платформой с «романтичным» названием Бойня. Здесь происходит прессование и брикетирование. «Брикет стягивается металлической проволокой или пластиковой сеткой, и закатывается в 14-15 слоев полиэтиленовой пленки. Пленка закупается в Германии», — поясняет Титов. Далее брикеты по железной дороге предполагается доставлять на площадку экотехнопарка Шиес. Отходы из Архангельской области «Технопарк» пока не планирует вести на Шиес — но, как сообщили журналистам руководители компании, такой вариант не исключается в будущем. Первая очередь полигона, которую инвесторы хотели бы запустить в 2021 году, должна включать в себя два участка (они называются «картами размещения») по 7,5 гектаров каждая. «Карты», как предполагается, могут принять до 2 млн тонн брикетированных твердых отходов. И здесь начинается самое важное.

Как заверяют инвесторы, попадание вредных веществ из брикетов в почву практически исключено. «Дно „карты“ засыпается песком, сверху закладываются бентонитовые маты. Внутри этих матов — бентонитовая глина. При затворе водой, она действует как гидрозамок: если где-то случайно арматурой проткнули, она сама „закрывает“ пробоину, — подчеркивает Титов. — Дальше выкладывается геомембрана, защитный экран и сверху опять закрывается песком, слоем 20-25 см. А потом только начинается складирование брикетов». Кроме того, добавляет представитель «Технопарка», как правило, «вокруг всех полигонов строится трехметровая дамба, защитное „корыто“ — туда закатывается глина, получается своего рода замок, чтобы материал не расползался». Сама по себе технология прессовки-брикетирования-упаковки затрудняет образование токсичного жидкого фильтрата, но в экотехнопарке будет налажен сбор фильтрата и систем очистных сооружений, подчеркивает Титов.