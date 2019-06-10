Коротко и ясно: как работаем на этой неделе

Эта рабочая неделя будет для россиян короткой благодаря Дню России , который отмечается 12 июня и является госпраздником. Не исключено, что через 13 лет в России можно будет всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю, заявляют в ЦБ

Эта рабочая неделя станет для россиян короткой — 12 июня отмечается День России, это выходной праздничный день, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд

Граждане России выйдут на работу в понедельник и вторник (10 и 11 июня), после чего в среду смогут отдохнуть. Вторая часть недели пройдет в привычном ключе — четверг и пятница будут рабочими, а суббота и воскресенье — выходными.

При этом во вторник рабочее время сократится на один час, так как 11 июня — предпраздничный день.

12 июня 1990 года первый съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней было провозглашено главенство Конституции России. Страна стала называться Российской Федерацией.

В этот же день в 1992 году состоялись первые всенародные выборы президента России. Победу на них тогда одержал Борис Ельцин . Иногда День России по аналогии с праздником в США называют «Днем независимости».

Следующие длинные выходные ждут россиян через пять месяцев. День народного единства выпадает на понедельник, 4 ноября, в связи с чем граждане будут отдыхать три дня подряд — с субботы по понедельник включительно.

Счастья ждать 13 лет

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказал, что через 13 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.

Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Швецов выразил мнение о том, что через какое-то время россияне будут работать четыре дня в неделю. В интервью Швецов пояснил свои слова.

Он отметил, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и «через 15 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю».

«Прошло два года, осталось 13 лет, информационные технологии внедряются, рост производительности труда очевиден. Например, переход на автомобили без водителя высвободит очень большое количество людей», — сказал он.

При этом Швецов отметил, что демографически Россия испытывает недостаток трудовых ресурсов, поэтому в РФ люди, которые будут высвобождены, найдут себе более интеллектуальную работу.

В мае в Минтруда представил график праздничных дней в 2020 году. Россиян предупредили о продолжительных майских праздниках (с 1 по 5 и с 9 по 11 мая), а также о нерабочих днях с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Стартовало реформирование праздников

Ранее сообщалось, что Роструда продлит россиянам майские праздники в 2020 году. Ведомство намерено сократить новогодние каникулы, но сделать выходными 4 и 5 мая. В министерстве уточнили, что идея заключается в переносе январских праздников, совпадающих с выходными днями, на майские будни.

Если инициатива будет одобрена, россияне смогут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая 2020 года.

Что же касается этого года, то длительные выходные будут теперь только осенью. Они выпадут на День Народного Единства и пройдут со 2 по 4 ноября.

Несмотря на столь частые и продолжительные каникулы, Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству рабочих часов. Согласно данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов, что на шесть часов больше по сравнению с 2016 годом.

Россия также вошла в пятерку самых работающих стран — ее обогнали лишь Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция.

Работаем трудно и долго

В январе этого года премьер правительства Дмитрий Медведев заявил, что слишком длинные январские каникулы только вредят экономике страны. «Вообще у нас праздники очень длинные. Для экономики это плохо, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо „отмечает“, — пояснил премьер-министр.

Ранее в Совете Федерации предложили разделить праздничные дни, начиная с 2020 года. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников заметил, что длинные праздничные выходные наносят ущерб экономике. Кроме того, цены на билеты на поездки внутри страны и за границу в период майских праздников поднимаются. Люди стали меньше путешествовать в связи с этим, считает член Совфеда, отдых для них стал „принудительным“ и „половинчатым“.

С другой стороны, в стране есть традиционные культурные ценности, по которым новогодние и майские „каникулы“ для работающих — „это святое“, признал он. В связи с этим Калашников предложил постепенно изменить сложившийся уклад, сделав продолжительные выходные „более дробными“.

В ответ на это вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что длительные выходные в мае нужны и важны россиянам.

»Мне кажется, для людей это очень важно, это возможность и такие трогательные праздники, как 9 Мая, отметить, а с другой стороны — и хозяйством заняться на огороде»», — подчеркнула она.

Голикова добавила, что выходные дни в 2019 году специально переносились с январских праздников на майские.

Кроме того, пояснила вице-премьер, общее количество праздников в году сохраняется, поэтому майские праздники не сокращают ВВП страны.

Согласно подсчетам Российского экономического университета им. Плеханова, за новогодние праздники экономика России потеряла примерно 1,32 трлн рублей, то есть 1,25% от прогнозируемого ВВП. В основном потери были в промышленности, в том числе они были связаны с металлообработкой, машиностроением и строительством. При этом в новогодние каникулы большую выгоду получают сферы продаж и услуг.

Прямой зависимости между экономическим благополучием страны и количеством нерабочих дней нет, отмечает бизнес-аналитик Анар Исмаилов. Во-первых, все производства учитывают календарь праздников, во-вторых, в праздничные дни резко возрастают потребительские расходы.

Есть ряд примеров, когда в государстве очень мало праздников, но низкий уровень жизни, а есть примеры, где высокий уровень жизни, но много выходных дней. Например, в Дании, Исландии, Испании, Финляндии, Франции общая продолжительность отдыха 36 дней. В России — 32 нерабочих дня вместе с отпуском, уточняет эксперт.