Власти вытрясут из россиян все скрытые доходы

Россияне тратят больше, чем официально зарабатывают. В 2017 году (более свежих данных еще нет) их расходы превысили доходы на 13,3 трлн рублей. Из них примерно 2,3 трлн недополучили государственные фонды — социального, медицинского и пенсионного страхования. Экономические и финансовые ведомства работают над тем, чтобы вывести эти «серые» доходы из тени, заявила в интервью «Известиям» вице-премьер Татьяна Голикова

Московская область, Татарстан и Пока получается не очень. Запущенный с 1 января в четырех регионах ( Москва Калужская область ) пилотный проект по регистрации самозанятых продвигается со скрипом. По последним данным ФНС, легализовались 102 тыс. человек, что принесло почти 7,6 млрд рублей — значительно меньше той суммы, на которую рассчитывали власти.

Тем ни менее, налог на доходы физических лиц и расширение налоговой базы остаются одним из резервов для дальнейшего повышения сборов в государственную казну, говорил в конце февраля глава ФНС Михаил Мишустин . В частности, он обращал внимание на сайты-агрегаторы, которые помогают людям зарабатывать деньги, предлагая друг другу свои услуги. Государство в этой системе тоже должно быть, отметил чиновник.

А где смысл?

Озвученные вице-премьером оценки теневой занятости выглядят вполне правдоподобно, и обложить налогами как минимум часть «серых» доходов государство действительно может, особенно если задействует командно-административные ресурсы, полагают эксперты. Например, можно ввести уголовную ответственность с серьезным реальным наказанием за сокрытие доходов. Но стоит ли это делать в текущих экономических условиях?

Аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин предлагает рассмотреть два аспекта. Первый: как может измениться экономика, если все эти средства будут выплачиваться легально. Скорее всего, произойдет падение реальных доходов населения, поскольку определенная их доля пойдет не в конверт, а на уплату налогов. Насколько оправданы такие изменения сейчас, когда реальные доходы населения и так уже 5 лет неуклонно падают — вопрос спорный.

Второй аспект касается безработицы. Стоимость рабочей силы в случае ее вывода из тени возрастет — либо напрямую (работодателю придется платить налоги за сотрудника), либо косвенно, поскольку в любом случае потребуется преодоление каких-то бюрократических барьеров и т. д. Очевидно, что такой расклад может обернуться сокращениями персонала.

«И стоит ли это делать сейчас, чтобы увеличить поступление налогов в бюджет, есть ли в этом экономический смысл? Я думаю, с точки зрения резкой реформы, смысла нет. Придется потратить больше денег на трудоустройство тех, кто будет уволен по этой причине», — рассуждает эксперт.

Более рациональным подходом он считает постепенные институциональные изменения. В частности, возможны какие-то реформы пенсионной системы, допустим, разморозка средств накопительной части пенсии.

Другим драйвером положительных изменений в данной ситуации выступает рост безналичного денежного оборота. Помочь этому процессу могло бы понижение ключевой процентной ставки ЦБ . Это удешевляет кредитные средства и способствует популяризации кредитных карт, которые, в свою очередь, стимулирует рассчитываться безналичным способом. И тогда теневая экономика сокращалась бы естественным путем без каких-либо экономических шоков в виде всплеска безработицы и т. п.

Сначала — экономический рост

Налоги надо снижать, а не ужесточать: чем ниже фискальные ставки, тем выше сборы — это классика экономики, напоминает теоретические азы аналитик «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский . Но у российского Минфина , к сожалению, сегодня превалирует иной подход — всех найти и заставить платить. И это, возможно, даже даст эффект, только краткосрочный. А через несколько лет половина этих доходов просто исчезнет, потому что люди банально разоряться, предупреждает эксперт.

«Бизнес платит зарплату в конвертах не потому, что он плохой, а потому что по-другому выжить невозможно. Если он начнет платить все налоги честно, у него маржа упадет ниже нуля, он закроется, люди останутся без работы», — поясняет он.

По его словам, идея с самозанятыми, в принципе, стратегически правильная. А работает она хуже, чем ожидалось, по той простой причине, что россияне не слишком доверяют государству и опасаются, что это хитрая промо-акция: сейчас мы с вас берем 4%, а завтра возьмем 13%, когда вы уже будете зарегистрированы, и станет понятно, с чего вы получаете деньги. И чтобы доверие восстановить, государство должно не гайки закручивать, а, наоборот, поощрять людей верить в лучшее, на деле, а не на словах смягчая отношение к бизнесу, к частному предпринимательству и т. д.

«Здесь нужно думать не о том, как эти деньги найти и изъять, а о том, как создать рост экономический в стране. Если деньги найти и изъять, рост будет еще меньше. Люди потеряют доходы — розница потеряет доходы. И с мультипликативным эффектом это ударит по казне», — предупреждает Голубовский.

Еще один немаловажный вопрос — ради чего все это делается. Налогообложение в России (объем налогов в ВВП) и так находится на уровне развитой европейской страны, но при этом по затратам на образование и на медицину мы даже не в первой сотне. Зато можем претендовать на первые места в мире по расходам на полицейский аппарат, чиновников и вооружение. Ни один здравомыслящий налогоплательщик не захочет финансировать из собственного кармана строительство «концлагеря», где у силовиков колоссальные полномочия.

«В рамках той политической системы, которая есть сейчас, попытка завернуть гайки и вывести кого-то на свет приведет к дальнейшему экономическому спаду. Хотя в казне будет больше денег. Но от этого будет счастлив ограниченный круг людей, которые получат это финансирование. И хорошо, если это коснется каких-то инфраструктурных расходов. Но, скорее всего, это будет рост оборонного заказа и затрат на силовой аппарат. И это абсолютно бесперспективный путь», — категоричен аналитик.

Он отмечает, что многие предприятия обслуживания в Москве уже перестали принимать карты, или готовы сделать хорошую скидку при оплате наличными, потому что не хотят проводить деньги через кассовые аппараты и платить с них налоги.

Чем белее, тем лучше

Отказом принимать банковские карты в Москве часто злоупотребляют не только мелкие забегаловки, но даже солидные рестораны, замечает, в свою очередь, директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев . При этом есть страны, где расчеты наличными фактически уже отсутствуют, и прежде всего, за счет законодательного пресса.

Конечно, в случае принудительного обеления какие-то бизнесы закроются, но это не будет массовым явлением, уверен эксперт. Но при этом он тоже не очень понимает, к чему такое рвение правительства в постоянном поиске дополнительных доходов для бюджета, когда он и так профицитный.

К тому же, по словам аналитика, теневой сектор в России, конечно, больше, чем в промышленно развитых странах, за исключением Италии, но меньше, чем у других развивающихся рынков, где слабая власть и кругом одна коррупция.