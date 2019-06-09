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Хабенский выступил в защиту журналиста Голунова 

Москва24 + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель жюри основного конкурса фестиваля "Кинотавр", актер и режиссер Константин Хабенский на церемонии открытия выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
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Журналиста задержали в четверг по подозрению в причастности на покушение к сбыту наркотиков.
"Сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным, при всем хорошем отношении Владимира Ростиславовича Мединского к нему, именно по той же причине", — передает слова Хабенского РИА Новости.
Церемония открытия "Кинотавра" проходит 9 июня в Сочи.
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест на два месяца. Решение принял Никулинский суд Москвы.
Следствие просило арестовать журналиста на два месяца. Прокуратура позицию следствия поддержала. Голунов свою вину не признал, он заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики.
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Общество , Иван Голунов , Владимир Мединский , Константин Хабенский , ОБСЕ , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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