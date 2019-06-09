Хабенский выступил в защиту журналиста Голунова

Председатель жюри основного конкурса фестиваля "Кинотавр", актер и режиссер Константин Хабенский на церемонии открытия выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова

Журналиста задержали в четверг по подозрению в причастности на покушение к сбыту наркотиков.

"Сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным, при всем хорошем отношении Владимира Ростиславовича Мединского к нему, именно по той же причине", — передает слова Хабенского РИА Новости.

Церемония открытия "Кинотавра" проходит 9 июня в Сочи.

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест на два месяца. Решение принял Никулинский суд Москвы.