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Лепс высказался об отмене выступления «Машины времени» на Красной площади 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Певец Григорий Лепс считает, что в отмене выступления группы «Машина времени» на концерте в честь Дня России нет политической подоплёки.
По словам артиста, ему будет искренне жаль, если коллектив не примет участие в празднике, так как он очень уважает его творчество, которое положило начало «всей российской и советской рок-музыке».
Он рассказал, что сообщение об отмене выступления показалось ему странным.
Я покопаюсь, но до сути мы всё равно не докопаемся, что там произошло и кто дал такой указ, тоже непонятно, даже если его и дали. Не думаю, что его дали, — отметил Лепс.
Музыкант добавил, что для него музыка и политика являются разными вещами, передаёт «Говорит Москва».
Ранее Макаревич раскрыл причину отмены концерта на Красной площади. Группа должна была выступить в центре столицы по случаю Дня России 12 июня. По словам Макаревича, организаторы мероприятия сослались на изменения в программе праздника, писал News.ru.
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