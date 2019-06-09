Лепс высказался об отмене выступления «Машины времени» на Красной площади

Певец Григорий Лепс считает, что в отмене выступления группы «Машина времени» на концерте в честь Дня России нет политической подоплёки.

По словам артиста, ему будет искренне жаль, если коллектив не примет участие в празднике, так как он очень уважает его творчество, которое положило начало «всей российской и советской рок-музыке».

Он рассказал, что сообщение об отмене выступления показалось ему странным.

Я покопаюсь, но до сути мы всё равно не докопаемся, что там произошло и кто дал такой указ, тоже непонятно, даже если его и дали. Не думаю, что его дали, — отметил Лепс.

Музыкант добавил, что для него музыка и политика являются разными вещами, передаёт «Говорит Москва».

Ранее Макаревич раскрыл причину отмены концерта на Красной площади. Группа должна была выступить в центре столицы по случаю Дня России 12 июня. По словам Макаревича, организаторы мероприятия сослались на изменения в программе праздника, писал News.ru.