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Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня 

ТАСС + ещё 37 1 час назад
Фото: Рамблер
Ранее стало известно о прекращении уголовного преследования журналиста
Правительство Москвы согласовало акцию в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова на 16 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.
"В правительство Москвы обратились председатель Союза журналистов Москвы Гусев Павел Николаевич, председатель Союза журналистов России Соловьев Владимир Геннадиевич, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Винокурова Екатерина Владимировна с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня 2019 года на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов численностью до 20 тыс. человек. С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение", — сказал собеседник агентства.
11 июня уголовное преследование Ивана Голунова было прекращено. По словам министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, решение принято "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления".
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Комментарии
Общество , Павел Гусев , Иван Голунов , Владимир Соловьев , Совет по правам человека , Правительство Москвы
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