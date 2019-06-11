Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

Ранее стало известно о прекращении уголовного преследования журналиста

Правительство Москвы согласовало акцию в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова на 16 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.

"В правительство Москвы обратились председатель Союза журналистов Москвы Гусев Павел Николаевич, председатель Союза журналистов России Соловьев Владимир Геннадиевич, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Винокурова Екатерина Владимировна с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня 2019 года на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов численностью до 20 тыс. человек. С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение", — сказал собеседник агентства.

11 июня уголовное преследование Ивана Голунова было прекращено. По словам министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, решение принято "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления".