Что стоит за отменой концерта «Машины времени» в День России

«Машина времени» не будет участвовать в концерте на Красной площади в День России . По словам лидера рок-группы Андрея Макаревича, об отмене выступления сообщили организаторы мероприятия.

Выступление «Машины времени» на Красной площади в День России отменено. Об этом сообщил лидер группы Андрей Макаревич в своем фейсбуке.

«Если кто рассчитывал увидеть «Машину» 12 июня — не увидите. Кто-то кому-то позвонил», — написал музыкант.

Пресс-секретарь группы Антон Чернин в свою очередь заявил, что об отмене выступления «Машине времени» сообщили организаторы праздничного концерта у стен Кремля — компания «Арс».

Как сообщает ФАН, Чернин предположил, что исключение «Машины времени» из программы концерта может быть связано с «ситуацией последних дней».

«Они решили вдруг, что не то скажут в прямом эфире, да с Красной площади», — выразил пресс-секретарь группы свое частное мнение.

Компания-организатор отмену выступления никак не прокомментировала. «Машина» должна была сыграть две песни.

В разговоре с сайтом kp.ru Макаревич подчеркнул, что поклонники группы смогут прийти на концерт «Машины времени» 29 июня. Он добавил, что не расстроен отменой концерта на Красной площади.

В 22:00 мск концерт закончится исполнением государственного гимна Российской Федерации и фейерверками.

Ранее лидера «Машины времени» Андрея Макаревича обвинили в двуличии за намерение выступить на Красной площади. По мнению ряда поклонников группы, известный своей критикой российских властей и воссоединения Крыма с Россией музыкант не должен петь на «откровенно патриотическом» концерте.

В разговоре с НСН Макаревич заявил, что подобные обвинения исходят явно не от его фанатов.

«Это не мои поклонники! Это люди с запудренными мозгами. Это те, кто зарабатывает на дешевом шуме. А мои поклонники считают точно так же, как и я. Потому они и являются моими поклонниками», — заявил артист.

Известный музыкант Юрий Лоза в свою очередь заявил, что Андрей Макаревич имеет полное право выступать на Красной площади — поскольку он «россиянин и живет в России».

«Если какие-то дураки считают, что он не должен работать на Дне России, где ему работать? На Дне Америки? Или на Дне Израиля? Даже если на него из-за этого кто-то из поклонников обидится, значит, у него среди поклонников будет меньше дураков. Что в этом плохого?» — отметил Лоза.

В начале 2014 года Макаревич одним из первых выступил против приписываемого России вмешательства в кризис на Украине.

Ряд концертов Макаревича по всей России был отменен из-за его политической позиции по вопросу Донбасса и Крыма. В связи с этим музыкант написал открытое письмо президенту Владимиру Путину , попросив российского лидера прекратить «шабаш», порочащий его имя в прессе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо к главе государства так: «Здесь не со всем можно согласиться. То, что он [Макаревич] трактует как травлю, также можно назвать и реакцией общественного мнения. Вряд ли здесь стоит апеллировать к президенту».

В конце марта прошлого года Макаревич пояснил, что не видит повода извиняться перед кем бы то ни было за фразу «злобные дебилы» в отношении российских граждан. Пользователи соцсетей тогда выразили недоумение тем, как музыканту «удается жить в стране, которую он так сильно не любит».

Спустя год, на пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Андрей Макаревич вновь резко раскритиковал своих поклонников, радовавшихся этому историческому событию.