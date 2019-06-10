«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова , которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.

В своем заявлении редакции приветствуют решение суда, постановившего избрать корреспонденту меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку данная мера является более гуманной, чем отправка в СИЗО

При этом издания указывают на то, что они не считают представленные следователями доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что следственные действия проходили в рамках действующего законодательства.

В редакциях не исключают, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью.

Специального корреспондента отдела расследований издания «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотических препаратов.