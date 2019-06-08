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Работает «отстой». Профессор высказался об учителях и врачах 

Рамблер 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Профессор Московского педагогического университета Евгений Жаринов прокомментировал заявление проректора РАНХиГС Ивана Федотова, который крайне негативно отозвался об учителях, отметив, что в школах иногда встречаются «звездные» учителя, к которым все стремятся попасть, но большинство — «серая масса закомплексованных неудачников, которые не в состоянии в принципе развиваться, которые в принципе ничему не могут научить наших детей», сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Проректор назвал учителей «отвратительными неудачниками»
Как считает Жаринов, педагоги не очень хорошо подготовлены к работе с детьми, потому что вся система образования хромает.
«Я преподаю в институте, я вижу, как первокурсники тупеют год от года. Причину зла я вижу в ЕГЭ. Если человек не читает, он перестает думать», — сказал он, отметив, что в итоге «происходит деление общества на элиту, которая может думать, и толпу».
По мнению профессора, такая система образования «формирует толпу, готовит человека к примитивному функционалу».
«Новые учителя — жертвы ЕГЭ. Они считают, что лучше натаскать, чем научить думать», — считает Жаринов.
Однако мнение Федотова о том, что педвузы не нужны, он не разделяет, считая, что работать в школы идут худшие выпускники педагогических вузов. То же самое происходит в других сферах, уверен Жаринов.
«Кто из врачей работает в поликлинике? Да самый отстой! Специалист туда не пойдет», — заявил он.
Комментарии60
Общество , Образование
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