Работает «отстой». Профессор высказался об учителях и врачах

Профессор Московского педагогического университета Евгений Жаринов прокомментировал заявление проректора РАНХиГС Ивана Федотова, который крайне негативно отозвался об учителях, отметив, что в школах иногда встречаются «звездные» учителя, к которым все стремятся попасть, но большинство — «серая масса закомплексованных неудачников, которые не в состоянии в принципе развиваться, которые в принципе ничему не могут научить наших детей», сообщает радиостанция «Говорит Москва»

Как считает Жаринов, педагоги не очень хорошо подготовлены к работе с детьми, потому что вся система образования хромает.

«Я преподаю в институте, я вижу, как первокурсники тупеют год от года. Причину зла я вижу в ЕГЭ. Если человек не читает, он перестает думать», — сказал он, отметив, что в итоге «происходит деление общества на элиту, которая может думать, и толпу».

По мнению профессора, такая система образования «формирует толпу, готовит человека к примитивному функционалу».

«Новые учителя — жертвы ЕГЭ. Они считают, что лучше натаскать, чем научить думать», — считает Жаринов.

Однако мнение Федотова о том, что педвузы не нужны, он не разделяет, считая, что работать в школы идут худшие выпускники педагогических вузов. То же самое происходит в других сферах, уверен Жаринов.