В Кремле уверены, что проекты победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» реализуют

Проекты победителей всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия " будут реализованы и будут работать на благо государства. Об этом заявил в субботу замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса, которое состоялось на полях Петербургского международного экономического форума.

Магомедов отметил, что конкурс в этом году "поистине стал всероссийским, всенародным".

"Редко даже какое-то движение может похвастаться таким количеством участников, это говорит о том, что все регионы нашей большой многонациональной страны активно приняли участие в конкурсе", — добавил он.

Замглавы президентской администрации назвал авторов проектов-победителей "наиболее талантливой, креативной, творческой, образованной частью" молодежи РФ.

"Какой будет наша страна и насколько мы будем конкурентоспособны в мире и в процессе глобализации, о которой было много сказано на ПМЭФ, зависит от вас, вашего таланта и потенциала", — обратился он к аудитории.

"От имени администрации президента выражаю всем благодарность и уверенность в том, что те идеи и проекты, которые вы предлагаете, будут реализованы и будут работать на благо нашей страны", — заключил Магомедов.

Все только начинается

Министр науки и высшего образования РФ, председатель федерального оргкомитета конкурса Михаил Котюков также признался, что когда он подписывал дипломы победителей, ему "доставляло удовольствие, что этот проект имеет такой серьезный масштаб и географию".

"Несмотря на то, что сегодня формально завершается 16-й этап конкурса, это совершенно не означает, что завершаются ваши проекты. Наоборот, это дополнительный импульс к тому, чтобы ваши идеи и ваши навыки были, с одной стороны, реализованы все более масштабно, а с другой — чтобы вашему примеру следовали следующие идеи и следующие проекты", — подчеркнул он.

После интеграции в платформу "Россия — страна возможностей" конкурс существенно трансформировался. В экспертизе проектов принимали участие выпускники "Лидеров России" — крупнейшего кадрового конкурса страны. Планируется, что финалисты "Лидеров России" станут наставниками победителей конкурса "Моя страна — моя Россия".

В этом году по инициативе Роспатента в конкурс включена экспериментальная номинация "Интеллектуальная собственность — будущее моей страны".

"Все проекты, которые победили, были представлены на международной конференции по цифровой трансформации в сфере интеллектуальной собственности, и все могли услышать, что делали эти молодые люди. А сделали они то, что никто не сделал в мире. Это решение экологических проблем, это вопросы спорта", — заявил на церемонии глава ведомства Григорий Ивлиев.

Среди победителей конкурса — Александр Сланченко из Москвы с проектом "Россия от края до края" (номинация "Моя страна"). Предложение Марины Ибрагимовой из Дагестана о создании аудиокниги на родных языках стало лучшим среди проектов, посвященных родному языку. Анастасия Воронова из Марий Эл победила в номинации "Моя семья" с инициативой о разработке "программы челленджа для устранения барьеров общения и взаимодействия в семье".

Приз за самый социально ориентированный креативный проект получила Юлия Ворфоломеева из Оренбургской области за предложение о создании "Тематического парка "Колобок" для детей с ограниченными возможностями здоровья". В номинации "Моя гостеприимная Россия" первое место присудили Елене Петровой за проект "Мультиязычный аудиогид "Поселок городского типа Алексеевка Самарской области — крылатый поселок над Самаркой рекой".

О конкурсе

Конкурс проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и авторов молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Количество участников 2019 года — 34 604 человека из всех регионов РФ, что в пять раз больше, чем в прошлом году.

Экспертизу конкурсных проектов проводило более 800 специалистов из разных отраслей и регионов РФ. В числе призов — стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Кроме того, 200 лучших конкурсантов смогут пройти обучение в специализированном образовательном центре.