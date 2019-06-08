Делом Голунова заинтересовались в Кремле

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Делом журналиста «Медузы» заинтересовались в Кремле 

Lenta.ru 1 час назад
Советник президента России Антон Кобяков пообещал лично изучить дело журналиста Медузы Ивана Голунова, передает радиостанция «Говорит Москва».
«У нас существует презумпция невиновности. Посмотрим, проверим и изучим», — сказал он и добавил, что генпрокурор Юрий Чайка тоже в курсе событий.
Кобаков выразил надежду на то, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий контроль.
Нужны ответы: Симоньян отреагировала на задержание журналиста «Медузы» Голунова
В субботу, 8 июня, журналисту предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет тюрьмы. Следствие попросило продлить срок задержания Голунова на 72 часа.
Ранее сообщалось, что врачи рекомендовали госпитализировать журналиста: по предварительным данным, у Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Начальник следственной части Евгений Машин не разрешал доставить его в больницу, хотя на госпитализации настаивали две бригады медиков.
Позднее журналиста все-таки увезли на обследование. По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, его отправили в больницу №71, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»
Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. Коллектив «Медузы» сообщил, что журналист получал угрозы во время работы над новой статьей. Он также известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».
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Комментарии13
Общество , Видео , Юрий Чайка , Иван Голунов , Антон Кобяков , Радиостанция "Говорит Москва"
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