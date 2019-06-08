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Делегацию из ЕС поразил Крымский мост 

Российская Газета + ещё 1 36 минут назад
Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразила красота и величие Крымского моста.
— Мы все поражены величием и масштабом этого грандиозного сооружения. Крымский мост символичен тем, что соединил народы и культуры, — цитирует РИА Новости руководителя делегации Татьяну Говорову-Генард.
В составе делегации 14 человек из Люксембурга, Франции, Бельгии, Италии, Польши, Греции. Они изучали русский язык в Люксембурге по линии Россотрудничества и хотели посетить Россию и ее регионы.
Глава делегации отметила, что общественники увидели реальную обстановку на полуострове и узнали, как живут крымчане.
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