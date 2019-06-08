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Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.
Симоньян написала в своем Telegram-канале:
«Что нужно сделать прямо сейчас — это отпустить Голунова под домашний арест. Учитывая здоровье и вообще. А потом уже предъявлять обществу доказательства — если таковые имеются. Чтобы окончания этого разбирательства человек ждал не в вонючей камере, а хотя бы дома».
Ранее Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила готовность обратиться в правоохранительные органы для защиты справедливости расследования в отношении корреспондента.
До этого МВД прояснили ситуацию с задержанием журналиста и публикацией фотографий, которые, как утверждалось, сделаны в его квартире.
Телеведущий Владимир Познер заявил, что дискуссия вокруг ситуации с арестом Голунова является сигналом изменений в российском обществе.
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Комментарии
Общество , Иван Голунов , Владимир Познер , Маргарита Симоньян , Татьяна Москалькова , МВД , Russia Today
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