Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым

Главный редактор телеканала RT и МИ « Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест. Симоньян написала в своем Telegram-канале: «Что нужно сделать прямо сейчас — это отпустить Голунова под домашний арест. Учитывая здоровье и вообще. А потом уже предъявлять обществу доказательства — если таковые имеются. Чтобы окончания этого разбирательства человек ждал не в вонючей камере, а хотя бы дома». Ранее Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила готовность обратиться в правоохранительные органы для защиты справедливости расследования в отношении корреспондента. До этого МВД прояснили ситуацию с задержанием журналиста и публикацией фотографий, которые, как утверждалось, сделаны в его квартире. Телеведущий Владимир Познер заявил, что дискуссия вокруг ситуации с арестом Голунова является сигналом изменений в российском обществе.