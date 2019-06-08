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Россиянам пообещали четырехдневные рабочие недели 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю через 15 лет. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.
В интервью «Газете» Швецов рассказал, что работа четыре дня в неделю будет возможна благодаря использованию современных технологий. «Информационные технологии внедряются, рост производительности труда очевиден. Переход на автомобили без водителя высвободит очень большое количество людей», — предположил зампред ЦБ.
Швецов также учел демографическую ситуацию в России. По его словам, из-за недостатка трудовых ресурсов, люди, которые лишатся рабочего места из-за технического прогресса, смогут найти себе более интеллектуальную и интересную работу.
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