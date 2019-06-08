Россиянам пообещали четырехдневные рабочие недели

В интервью «Газете» Швецов рассказал, что работа четыре дня в неделю будет возможна благодаря использованию современных технологий. «Информационные технологии внедряются, рост производительности труда очевиден. Переход на автомобили без водителя высвободит очень большое количество людей», — предположил зампред ЦБ.

Швецов также учел демографическую ситуацию в России. По его словам, из-за недостатка трудовых ресурсов, люди, которые лишатся рабочего места из-за технического прогресса, смогут найти себе более интеллектуальную и интересную работу.