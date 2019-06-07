Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ Иван Федотов назвал педагогов, преподающих в школах, «отвратительными неудачниками». Он отметил, что большинство учителей получили плохое образование и не способны меняться.
На Петербургском международном экономическом форуме Федотов рассказал об эксперименте сотрудников вуза. Они решили обучить учителей и учеников московских школ проектному управлению.
«Хочу сказать, что у нас настолько прекрасные, желающие меняться школьники и ровно настолько же отвратительные учителя, которые загнаны в чудовищные рамки. Они не способны, в принципе, к какой-либо трансформации», — приводит заявление проректора издание «Диалог».
По мнению Федотова, в каждой школе работают не более пяти «звездных» учителей, к которым все хотят попасть учиться, а остальные педагоги — «серая масса закомплексованных неудачников, которые не в состоянии в принципе развиваться, которые, в принципе, ничему не могут научить наших детей».
Федотов выразил сомнения в необходимости педагогических вузов, так как они никогда не попадают в рейтингах университетов ни в ТОП-20, ни в ТОП-40.
«Человек должен обладать профессией — он историк, математик, физик, владеет иностранным языком. И после этого он идет в магистратуру, где изучает современные методики преподавания, психологию работы с детьми и так далее», — считает специалист.