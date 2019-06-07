Проректор президентского института назвал учителей «отвратительными неудачниками»

На Петербургском международном экономическом форуме Федотов рассказал об эксперименте сотрудников вуза. Они решили обучить учителей и учеников московских школ проектному управлению.

«Хочу сказать, что у нас настолько прекрасные, желающие меняться школьники и ровно настолько же отвратительные учителя, которые загнаны в чудовищные рамки. Они не способны, в принципе, к какой-либо трансформации», — приводит заявление проректора издание «Диалог».

По мнению Федотова, в каждой школе работают не более пяти «звездных» учителей, к которым все хотят попасть учиться, а остальные педагоги — «серая масса закомплексованных неудачников, которые не в состоянии в принципе развиваться, которые, в принципе, ничему не могут научить наших детей».

Федотов выразил сомнения в необходимости педагогических вузов, так как они никогда не попадают в рейтингах университетов ни в ТОП-20, ни в ТОП-40.