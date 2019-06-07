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Сроки установления инвалидности после ампутации конечности сократят до трех дней 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сроки установления инвалидности после ампутации конечности сокращаются до трех дней вместо 30 дней, сообщила в пятницу пресс-служба Минтруда.
Ранее для этих случаев сроки проведения экспертизы составляли 30 дней, пояснили в министерстве.
"Постановлением введена норма, предусматривающая более короткие, в течение трех рабочих дней, сроки направления на медико-социальную экспертизу гражданина, находящегося в стационаре медицинской организации после перенесенной операции по ампутации (реампутации) конечности (конечностей), нуждающегося в первичном протезировании, и проведение ему медико-социальной экспертизы также в течение трех рабочих дней с даты поступления данного направления", — говорится в пресс-релизе.
В министерстве также напомнили, что в настоящее время при таких дефектах, как ампутация области тазобедренного сустава, экзартикуляция бедра, культи бедра, голени, отсутствие стопы, человек признается инвалидом бессрочно.
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Общество , Минтруд
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