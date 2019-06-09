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Познер назвал арест корреспондента «Медузы» плевком в лицо всем журналистам России. 

Ura.Ru 16 минут назад
Журналист Владимир Познер заступился за отправленного под домашний арест корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Видеообращение опубликовал портал, в котором работал подозреваемый.
«Арест Ивана Голунова — это плевок в лицо всех журналистов России. Я не желаю, чтобы мне плевали в лицо», — сказал Познер в своем обращении.
Также он потребовал разобраться с людьми, «которые полагают, что на них нет правды». Кого именно имеет в виду журналист, не уточняется.
Ранее, напомним, суд отправил Ивана Голунова до 7 августа под домашний арест. Журналисту, напомним, вменяют попытку сбыта наркотиков. Сам подозреваемый говорит, что запрещенные вещества ему подбросили, а связывает он это со своей расследовательской деятельностью.
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Общество , Видео , Иван Голунов , Владимир Познер
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