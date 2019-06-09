Познер назвал арест корреспондента «Медузы» плевком в лицо всем журналистам России.

«Арест Ивана Голунова — это плевок в лицо всех журналистов России. Я не желаю, чтобы мне плевали в лицо», — сказал Познер в своем обращении.

Также он потребовал разобраться с людьми, «которые полагают, что на них нет правды». Кого именно имеет в виду журналист, не уточняется.

Ранее, напомним, суд отправил Ивана Голунова до 7 августа под домашний арест. Журналисту, напомним, вменяют попытку сбыта наркотиков. Сам подозреваемый говорит, что запрещенные вещества ему подбросили, а связывает он это со своей расследовательской деятельностью.