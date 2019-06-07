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Температурный рекорд 1988 года побит в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Синоптики в пятницу зарегистрировали в Санкт-Петербурге рекордную жару более чем в 30 градусов тепла, показатель превысил историческое максимальное значение в этот же день 1988 года, сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"На гидрометеорологической станции ОГМС Санкт-Петербурга столбик термометра зафиксировал значение +30,8 ° С. Предыдущий рекорд принадлежит 1988 году, тогда воздух прогрелся до плюс 29,8 °С", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что жара сохранится в Петербурге 8 июня, и не исключили вероятность нового рекорда. По данным Гидрометцентра России, жаркая погода в предстоящие выходные ожидается и в других регионах Северо-Запада: в Коми к воскресенью температура может подняться до плюс 28 градусов, в Архангельской и Вологодской областях — до плюс 30.
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