Температурный рекорд 1988 года побит в Петербурге

Синоптики в пятницу зарегистрировали в Санкт-Петербурге рекордную жару более чем в 30 градусов тепла, показатель превысил историческое максимальное значение в этот же день 1988 года, сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На гидрометеорологической станции ОГМС Санкт-Петербурга столбик термометра зафиксировал значение +30,8 ° С. Предыдущий рекорд принадлежит 1988 году, тогда воздух прогрелся до плюс 29,8 °С", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что жара сохранится в Петербурге 8 июня, и не исключили вероятность нового рекорда. По данным Гидрометцентра России, жаркая погода в предстоящие выходные ожидается и в других регионах Северо-Запада: в Коми к воскресенью температура может подняться до плюс 28 градусов, в Архангельской и Вологодской областях — до плюс 30.