Рабочие челябинского завода добились повышения зарплат после протестов

Руководство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) издало приказ об индексации заработной платы рабочим предприятия. Это произошло после того, как коллектив завода участвовал протестных выступлениях.

В течение нескольких недель менеджмент ЧЭМК встречался с представителями трудового коллектива. В каждом из цехов завода были созданы инициативные группы рабочих. Сформированные ими требования озвучивались на переговорах с гендиректором Павлом Ходоровским, пишет издание «Курс дела».

Повышение зарплат будет дифференцированным. Для одной профессии индексация составит 3-5%, для другой — 15-20%.

Как писал News.ru, ранее рабочий ЧЭМК, участвовавший в протестах против низких зарплат, сообщил о начавшихся гонениях. После митинга протеста его якобы начали склонять к увольнению.

Около сотни работников ЧЭМК устроили 16 мая стихийный сход. Активистов пригласили на переговоры, однако работодатель, как отмечали местные СМИ, не пошёл навстречу трудовому коллективу.