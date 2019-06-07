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Рабочие челябинского завода добились повышения зарплат после протестов 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) издало приказ об индексации заработной платы рабочим предприятия. Это произошло после того, как коллектив завода участвовал протестных выступлениях.
В течение нескольких недель менеджмент ЧЭМК встречался с представителями трудового коллектива. В каждом из цехов завода были созданы инициативные группы рабочих. Сформированные ими требования озвучивались на переговорах с гендиректором Павлом Ходоровским, пишет издание «Курс дела».
Повышение зарплат будет дифференцированным. Для одной профессии индексация составит 3-5%, для другой — 15-20%.
Как писал News.ru, ранее рабочий ЧЭМК, участвовавший в протестах против низких зарплат, сообщил о начавшихся гонениях. После митинга протеста его якобы начали склонять к увольнению.
Около сотни работников ЧЭМК устроили 16 мая стихийный сход. Активистов пригласили на переговоры, однако работодатель, как отмечали местные СМИ, не пошёл навстречу трудовому коллективу.
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