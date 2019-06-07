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Маргариту Симоньян выписали из больницы 

ТАСС + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
лавного редактора RT Маргариту Симоньян выписали из больницы с диагнозом "угроза позднего выкидыша". Об этом она сообщила в пятницу в своем Telegram-канале, приложив фото документа с диагнозом, предоставленного в медицинском учреждении.
"Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам", — написала она.
В четверг Симоньян сообщила, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь с включенной камерой и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина. После инцидента главред RT была госпитализирована. В марте этого года Симоньян рассказала, что ждет ребенка.
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Общество , Сергей Собянин , Маргарита Симоньян , Любовь Соболь , Фонд борьбы с коррупцией , Эхо Москвы
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