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Угроза позднего выкидыша: Симоньян рассказала о своем состоянии 

Рамблер 21 минуту назад
Главного редактора RT Маргариту Симоньян выписали из больницы, куда она попала после инцидента с подкараулившей ее активисткой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.
О своей выписке Симоньян написала в телеграм-канале, приложив фото выписного листа с диагнозом. В нем говорится, что журналистка перенесла угрозу позднего выкидыша из-за психоэмоционального стресса.
Симоньян отметила, что не имеет претензий к радиостанции «Эхо Москвы», где произошел инцидент с Соболь.
«Любови Соболь, жене и дочери Навального я желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, легких беременностей и побольше детишек. Смею надеяться, что, несмотря на улюлюкающую поддержку, Любовь и сама понимает, что поступила нехорошо, и мучается этим», — обратилась она к активистке.
Ранее Маргарита Симоньян рассказала в твиттере, что в коридорах «Эха Москвы» ее встретила активистка ФБК Любовь Соболь с включенной камерой и начала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.
Симоньян отказалась отвечать на вопросы, сказав, что об интервью надо договариваться заранее. Соболь продолжала следовать за журналисткой, пока та не обратилась за помощью к сотрудникам «Эха», которые вызвали ей скорую помощь.
Комментарии37
Общество , Видео , Сергей Собянин , Маргарита Симоньян , Любовь Соболь , Фонд борьбы с коррупцией , Эхо Москвы
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