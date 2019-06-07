Сценарист «Чернобыля» удивился реакции зрителей из стран бывшего СССР

Автор сценария сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин выразил удивление отзывами зрителей в Восточной Европе и странах бывшего СССР. Он отметил, что их реакция в большинстве своём была «невероятно лестной».

Они признают, что мы создавали сериал с любовью и уважением к ним и изо всех сил старались передать детали верно. Думаю, с их точки зрения, западное производство чаще всего либо не может, либо не пытается этого сделать, — заявил сценарист в интервью The Hollywood Reporter.

Также Крэйг Мазин отметил, что не ожидал мощной реакции от политиков, часть которых «упустила суть» сериала.