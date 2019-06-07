Автор сценария сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин выразил удивление отзывами зрителей в Восточной Европе и странах бывшего СССР. Он отметил, что их реакция в большинстве своём была «невероятно лестной».
Они признают, что мы создавали сериал с любовью и уважением к ним и изо всех сил старались передать детали верно. Думаю, с их точки зрения, западное производство чаще всего либо не может, либо не пытается этого сделать, — заявил сценарист в интервью The Hollywood Reporter.
Также Крэйг Мазин отметил, что не ожидал мощной реакции от политиков, часть которых «упустила суть» сериала.
Как писал News.ru. ранее специалист по выживанию, путешественник и журналист Тимофей Баженов заявил, что путешествия в зону отчуждения Чернобыльской АЭС в Киевской области Украины, ставшие особенно популярными после выхода сериала «Чернобыль», угрожают безопасности туристов.