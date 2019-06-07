«Соболь — это животное»: Захарова после госпитализации Симоньян

"Соболь — это животное", — написала Захарова.

Она также призвала пользователей соцсети "попробовать поспорить" с данным утверждением.

При этом в посте Захаровой не утверждается, что слово "животное" относится к юристу ФБК.