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«Соболь — это животное»: Захарова после госпитализации Симоньян 

Газета.Ru + ещё 27 21 минуту назад
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала пост в фейсбуке после инцидента с главредом RT Маргаритой Симоньян и юристом ФБК Любовью Соболь на радиостанции "Эхо Москвы".
"Соболь — это животное", — написала Захарова.
Она также призвала пользователей соцсети "попробовать поспорить" с данным утверждением.
При этом в посте Захаровой не утверждается, что слово "животное" относится к юристу ФБК.
Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев осудил действия Соболь в отношении Симоньян.
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Общество , Политика , Мария Захарова , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , Любовь Соболь , МИД , Эхо Москвы
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