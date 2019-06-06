Победители конкурса «Лидеры России» приняли участие в сессиях в рамках ПМЭФ

Победители и наставники конкурса «Лидеры России» приняли участие в мероприятиях, организованных в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Конкурс «Лидеры России» показал свою реальную востребованность: как среди участников (это более 400 тысяч человек), так и со стороны государства. Только по результатам первого конкурса 2017-1018 годов были выбраны Президентом и позже прошли выборную кампанию два губернатора, заняли свои места четыре заместителя федеральных министров, 11 региональных министров», — отметил Кириенко.

Также Кириенко напомнил о ряде других успешно запущенных программах. Речь идет о таких проектах, как «Россия — страна возможностей», «Мой первый бизнес» для школьников, «Цифровой прорыв» и другие.

«Руководитель должен быть готов подхватить управление, должен быть готов к постоянному риску, иногда обстоятельства заставляют стать лидером изменений», — подчеркнул Кузнецов.

На пресс-подходе, посвященном итогам и перспективам Конкурса «Лидеры России», Алексей Комиссаров напомнил, что на первый конкурс 2017-2018 годов заявки на участие подали 199 тысяч человек, на второй конкурс поступило уже 227 тысяч заявок.

Конкурс «Лидеры России» способствует решению кадровых вопросов в регионах. Об этом заявила и.о. вице-губернатора города Севастополя, победитель конкурса Мария Литовко.

«Я надеюсь привлечь финалистов к нам, в подразделения, которые находятся в зоне моей ответственности», — подчеркнула чиновница.