Победители и наставники конкурса «Лидеры России» приняли участие в мероприятиях, организованных в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Одной из главных тем стало лидерство в современной экономике. На пленарной сессии Сбербанка «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди» первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, наставник Конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко отметил важность и значимость лидерства.
«Конкурс «Лидеры России» показал свою реальную востребованность: как среди участников (это более 400 тысяч человек), так и со стороны государства. Только по результатам первого конкурса 2017-1018 годов были выбраны Президентом и позже прошли выборную кампанию два губернатора, заняли свои места четыре заместителя федеральных министров, 11 региональных министров», — отметил Кириенко.
Также Кириенко напомнил о ряде других успешно запущенных программах. Речь идет о таких проектах, как «Россия — страна возможностей», «Мой первый бизнес» для школьников, «Цифровой прорыв» и другие.
Вопрос лидерства также поднимался на сессии «Лидер XXI века». Один из спикеров — победитель конкурса 2018-2019 годов, директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Кузнецов заявил, что лидерство имеет большое значение для нашей страны сегодня.
«Руководитель должен быть готов подхватить управление, должен быть готов к постоянному риску, иногда обстоятельства заставляют стать лидером изменений», — подчеркнул Кузнецов.
На пресс-подходе, посвященном итогам и перспективам Конкурса «Лидеры России», Алексей Комиссаров напомнил, что на первый конкурс 2017-2018 годов заявки на участие подали 199 тысяч человек, на второй конкурс поступило уже 227 тысяч заявок.
Конкурс «Лидеры России» способствует решению кадровых вопросов в регионах. Об этом заявила и.о. вице-губернатора города Севастополя, победитель конкурса Мария Литовко.
«Я надеюсь привлечь финалистов к нам, в подразделения, которые находятся в зоне моей ответственности», — подчеркнула чиновница.
Стоит отметить, что на полях ПМЭФ запланирован целый ряд встреч наставников с участниками. К слову, в первый день прошло общение Глеба Никитина, губернатора Нижегородской области и наставника конкурса «Лидеры России», с его подопечным, победителем конкурса Владимиром Туровцевым.