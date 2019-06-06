Топилин назвал регионы с самым бедным населением

"Достаточное высокое количество населения с доходами ниже прожиточного минимума в таких регионах как Ингушетия, Тыва. Это два самых непростых региона, к сожалению", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, в каких регионах больше всего бедных россиян.

Президент России Владимир Путин в своем майским указе поручил снизить уровень бедности в два раза к 2024 году. В 2019 году в ряде регионов в том числе в Кабардино— Балкарской Республике, Республика Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях начался эксперимент по снижению уровня бедности в РФ. По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.