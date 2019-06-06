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Топилин назвал регионы с самым бедным населением 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Самое большое количество бедных россиян проживают в республиках Тыва и Ингушетия, рассказал ТАСС глава Минтруда Максим Топилин в четверг в кулуарах ПМЭФ.
"Достаточное высокое количество населения с доходами ниже прожиточного минимума в таких регионах как Ингушетия, Тыва. Это два самых непростых региона, к сожалению", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, в каких регионах больше всего бедных россиян.
Президент России Владимир Путин в своем майским указе поручил снизить уровень бедности в два раза к 2024 году. В 2019 году в ряде регионов в том числе в Кабардино— Балкарской Республике, Республика Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях начался эксперимент по снижению уровня бедности в РФ. По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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Комментарии
Общество , Максим Топилин , Владимир Путин , Минтруд , ИТАР-ТАСС , Республика Ингушетия , Республика Тыва
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