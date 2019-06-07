Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости 

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев осудил Любовь Соболь, встреча с которой довела главреда RT Маргариту Симоньян до госпитализации.
По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
«Нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут», — заявил он.
Кроме того, Соловьев считает, что сотрудники «Эха Москвы» «если не способствовали, то не препятствовали такого рода провокации».
Напомним, беременная Симоньян, которая пришла на «Эхо Москвы», была госпитализирована после общения с подкараулившей ее журналисткой Любовью Соболь. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов извинился за данный инцидент.