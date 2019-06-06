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Победители конкурса «Лидеры России» заняли руководящие должности 

Рамблер + ещё 2 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Более ста победителей конкурса «Лидеры России» за два года заняли ответственные руководящие должности.
Об этом рассказал руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы гордимся нашими победителями. Многие из них за это время заметно продвинулись. За два года у нас больше ста назначений на самые разные посты. Среди участников конкурса есть губернаторы, есть заместители федеральных министров», — сказал Комиссаров.
Комиссаров рассказал, что в первый год было получено 199 тысяч заявок на участие в конкурсе «Лидеры России», на второй год количество желающих превысило 227 тысяч человек.
«На нынешнем форуме многие победители конкурса принимают участие в мероприятиях ПМЭФ», — отметил он.
По его словам, конкурс дал людям возможность поверить, что Россия — страна огромных возможностей, где можно профессионально развиваться в самых разных направлениях.
Комментарии1
Общество , Алексей Комиссаров
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