Главы информагентств на ПМЭФ назвали борьбу с фейками основным вызовом СМИ

Борьба с фейками остается краеугольным камнем в мире цифровой информации и высоких скоростей передачи данных. Для поддержания объективности и авторитетности брендов ведущие службы новостей вводят в штат специалистов по верификации информации. Журналистику фактов, медиа в конфликтах, борьбу с фальшивыми новостями обсудили главы ведущих информационных агентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на дискуссии "Медиа в мировых конфликтах. Участники или наблюдатели?".

Открывая дискуссию, председатель Российского комитета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО Михаил Гусман , занимающий пост вице-президента Всемирного совета информационных агентств, отметил, что мир становится все сложнее, все токсичнее в информационном плане. "Процессы в мире все более турбулентны, наши с вами коллеги, журналисты, участвуют как профессионалы в этих конфликтах, находятся там, многие рискуют жизнью. К сожалению, журналистика становится все более опасной профессией", — сказал Гусман, предложив главам информагентств поделиться видением проблемных зон профессии.

Факт — "король" в журналистике

Глава американского агентства Associated Press Гэри Прюитт отметил, что основная роль информагентств — предоставление новостей на основе фактов. "Мы рассказываем о фактах, и это те кирпичики, которые создают фундамент правдивой информации, — сказал он. — Существует объективный спрос: 91% населения хочет слышать новости без излишней пристрастности. Люди сами готовы делать выводы, они хотят жить лучше и использовать информацию для этого".

В век цифры, по его словам, удержать аудиторию можно только объективной информацией. "Последние годы мы наблюдаем тревожную тенденцию, очень часто соцсети гораздо быстрее распространяют информацию и собирают большую аудиторию, чем правдивые истории, которые распространяются основными СМИ. Сейчас факты находятся под угрозой", — сказал он. Именно факты, по мнению Прюитта, остаются "королем журналистики".

"Факты, по определению, нельзя придумать, представить как альтернативную реальность. Новостные агентства, особенно в сегодняшнем мире, играют важнейшую роль в победе фактов, — добавил Прюитт. — Мы должны защищать гражданское общество от политиков. Если мы занимаем чью-то сторону, мы подрываем свою собственную силу, а сила базируется на фактах".

Прюитт призвал коллег опираться на правду, он также подчеркнул, что возглавляемое им агентство не ассоциировано с правительством США

Скорость лжи и скорость правды

Генеральный директор агентства France-Presse Фабрис Фрис поделился своим видением проблем в современной репортерской работе. Это прежде всего получение свидетельств очевидцев, достоверных фактов и борьба с фейками.

"В век массовой дезинформации и фейковых новостей мы должны проповедовать правду, причем, распространять ее как можно быстрее, потому что ложь распространяется очень быстро, она может приводить к катастрофическим последствиям", — сказал он, подчеркнув, что "фейковые новости необходимо разбирать и говорить: это ложь".

Фрис сообщил, что не так давно в агентстве была создана служба верификации новостей.

"Мы создали команду, в нее входит 40 профессионалов, и это нововведение. Они проверяют новости, поступающие из 25 стран. Мы считаем, что это новая миссия, новая обязанность для новостных агентств. Мы должны рассказать людям, что факт, а что нет, мы должны бороться против дезинформации", — сказал он.

Кроме того, Фрис назвал своей задачей сохранение главного актива агентства — журналистов. "У новостных агентств меняется бизнес-модель, мы должны диверсифицировать свои ресурсы и продолжать расти, чтобы сохранять ту сеть стрингеров и бюро, а у нас 2,7 тыс. журналистов", — рассказал он, отметив, что агентство освещает кризис в Венесуэле, конфликты в Йемене и Судане. "Моя главная задача заключается в том, чтобы поддержать масштабную сеть журналистов во времена, когда в нашей отрасли кризис, когда ньюсрумы постепенно сокращаются".

Руководитель международного департамента испанского агентства EFE Хосе Мануэль Санс во время дискуссии призвал коллег вспомнить о журналистике "с большой буквы". По его словам, сегодня как никогда в истории журналистика приобрела главенствующее значение.

"Мы уделяем большое внимание такому понятию как объяснительная журналистка. Мы считаем, что наша миссия состоит и в том, чтобы помочь читателю сориентироваться в сложном мире. Мы должны разобраться в процессах, понять и объяснить все читателю, однако это не означает, что мы должны стать в этих процессах заинтересованной стороной", — указал он.

Главной страстью информагентств он назвал достоверность.

"Мы активно работаем, мы уже создали команду, куда входят и ветераны, и молодые журналисты, она называется "Верифика" — верификация. Они проверяют заявления на достоверность фактов. Они работают по стандартам испанских и международных СМИ", — сказал он.

Предотвратить конфликт

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов обратил внимание, что, когда используется термин "фейковые новости", следует держать в уме, что речь идет не просто о модном слове, но о лжи.

"Давайте помнить изначальное содержание и правильный перевод этого термина, фейковые новости — это ложь, ответственные медиа не должны врать своим читателям и своим клиентам. Как оказывается, в современном мире это не так просто, но мы должны показывать пример честности. Уверен, конфликтов станет меньше, и мир будет развиваться не через разрушение, а через созидание", — добавил он.

"Сейчас, когда конфронтация в мире достигла апогея, люди особенно нуждаются в нас, в СМИ, как в инструменте, который может предотвратить назревающий конфликт. И, как показывает практика, СМИ способны охватить массовую аудиторию, разбросанную по разным регионам, и сделать их прямыми участниками этого процесса миростроительства, непосредственно вовлечь", — сказал Михайлов.

Он отметил, что весь мир стал участником мирного процесса между КНДР и Южной Кореей. "Те договоренности, которых достигли эти два государства сейчас, пускай в маленькой частичке, я бы отнес все-таки и к результатам работы СМИ, — сказал Михайлов. — Если СМИ будут слушать и слышать разные позиции, то они смогут сыграть заметную, а зачастую и решающую роль в урегулировании конфликтов, в том числе международных конфликтов, может быть, в погашении их на самых первых фазах, когда они тлеют, а не пылает пожар".

Гендиректор IRNA Сейед Зиа Хашеми также считает, что СМИ не могут быть безучастными наблюдателями происходящих событий.

"Я убежден, что СМИ должны играть конструктивную роль в международных отношениях, они должны помогать решать конфликты, более того они могут предотвращать потенциальные будущие конфликты", — считает он.

Исполнительный директор Kyodo News Хироки Сугита призвал коллег "снижать" национальную составляющую в освещении новостей. "Каждый защищает свою собственную страну, но при этом необходимо снижать эту степень приверженности, играть более объективную роль в освещении международных конфликтов", — указал он. Хироки Сугита также призвал основывать новости на фактах, "а не на эмоциях и настроениях". При освещении конфликтов, сказал глава Kyodo News, следует слышать и другие стороны. Именно наличие полной информационной и фактической палитры обогащает статьи журналистов, служит аналитикой и создает атмосферу для принятия взвешенных решений.

Достоверность как приоритет

Генеральный директор Albanian Telegraphic Agency (ATA) Армела Красници, подчеркнула, что в последнее время число конфликтов возрастает именно из-за фейков на площадках социальных сетей. При этом она выделила тенденцию, когда некоторые СМИ готовы быстро брать информацию в работу ради получения дивидендов, при этом забывая о фактчекинге. Красници призвала коллег в определенных ситуациях игнорировать скорость, но обеспечить достоверность новостей, проводить верификацию.

Модератор дискуссии, главный исполнительный директор Press Association Group Клайв Маршалл призвал руководителей информагентств к открытости и стремлению к истине. "Если мы не будем придерживаться этих принципов, тогда наша аудитория будет переключаться на другие каналы и источники", — сказал он.

В России в марте президентом Владимиром Путиным был подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Этот закон продолжает общемировой тренд борьбы с лживыми новостями, которые, по мнению участников дискуссии, являются главной проблемой в журналистике.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.