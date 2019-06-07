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Минприроды ведет работу по включению плотоядной косатки в Красную книгу 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство природных ресурсов проводит подготовительную работу по включению в Красную книгу дальневосточной плотоядной косатки, сообщил в пятницу ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Кобылкин ранее говорил ТАСС, что дальневосточная плотоядная косатка должна быть занесена в Красную книгу России. Он отметил, что Россия является единственной в мире страной, которая разрешает отлов этих животных в своих территориальных водах. По словам министра, Минприроды также подготовит предложение о введении нулевого общего допустимого улова на добычу плотоядной косатки.
"Перед тем, как будем какие-либо изменения [в Красной книге РФ] делать, вносить новых животных, будем согласовывать с наукой. Как только у нас будет достаточно научных обоснований Работа ведется", — сказал министр, отвечая на вопрос, о сроках внесения вида в Красную книгу.
В настоящее время группа из 10 косаток, выловленных для продажи в российские и зарубежные океанариумы, содержатся в реабилитационном центре в бухте Средней в Приморском крае. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной добыче этих животных, а в пятницу во Владивостоке суд оштрафовал одну из фирм-отловщиков на 28 млн рублей (приговор в законную силу не вступил) за нарушение правил рыболовства.
По мнению научного сотрудника лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П. П. Ширшова Александра Агафонова, для продажи в зарубежные дельфинарии и океанариумы чаще всего отлавливают именно плотоядных косаток, так как они обитают ближе к берегу, где поймать животных проще.
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Общество , Экология , Дмитрий Кобылкин , Александр Агафонов , СКР , Минприроды , ИТАР-ТАСС
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