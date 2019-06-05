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Сигареты и алкоголь выпали из топ-5 наиболее популярных у россиян товаров 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В пятерку самых популярных товаров в России больше не входят алкоголь и сигареты. На это указывает статистика оператора фискальных данных «Такском».
Так, по данным на май топ-5 составили молочные продукты, хлеб, безалкогольные продукты и парфюмерия. Год назад в аналогичный период в список входили сигареты и алкоголь.
По словам экспертов, данные изменения во многом связаны с ограничительными мерами, примененными со стороны государства, в частности повышением цен на данные товары. Кроме того, свое влияние могла оказать прошедшая реформа контрольно-кассовой техники, передает издание «Известия».
Согласно официальной статистике граждане постепенно снижают потребление спиртного и отказываются от табачной продукции. Так, по данным Минсельхоза объем продаж сигарет за 2018 год упал на 15,7 процента, и подобная тенденция продолжается уже в течение нескольких лет.
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Общество , Минсельхоз , газета "Известия"
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