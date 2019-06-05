Сигареты и алкоголь выпали из топ-5 наиболее популярных у россиян товаров

В пятерку самых популярных товаров в России больше не входят алкоголь и сигареты. На это указывает статистика оператора фискальных данных «Такском».

Так, по данным на май топ-5 составили молочные продукты, хлеб, безалкогольные продукты и парфюмерия. Год назад в аналогичный период в список входили сигареты и алкоголь.

По словам экспертов, данные изменения во многом связаны с ограничительными мерами, примененными со стороны государства, в частности повышением цен на данные товары. Кроме того, свое влияние могла оказать прошедшая реформа контрольно-кассовой техники, передает издание «Известия».