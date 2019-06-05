Пермские медики выступили против слияния психлечебниц

Шесть психиатрических учреждений намерены объединить власти в Пермском крае. Коллектив одной из оптимизируемых организации — диспансера в городе Лысьва — выступил против, написав петицию на имя президента Владимира Путина

Власти региона собираются слить профильные медучреждения в одно юрлицо — ГБУЗ ПК «Краевая клиническая психиатрическая больница». По мнению сотрудников лысьвенского диспансера, мнение коллектива при принятии данного решения краевые чиновники не учитывали, поставив медработников перед фактом, пишет Regnum.

В рассчитанной на 213 коек лысьвенской психбольнице работают 156 человек. Как отмечают авторы петиции, учреждение работает на достаточно высоком уровне, стабильно выполняет госзадание и выполняет майские указы о повышении зарплаты.

Сотрудники диспансера полагают, что реорганизация приведёт к сокращению персонала либо переводу на должности с более низкой зарплатой и отсутствием льгот.

Ожидаемое сокращение коечного фонда, как отмечают медики, снизит качество помощи населению. Также есть опасения, что сократится финансирование обеспечения препаратами и оборудованием, а также питания пациентов и содержания здания.

Авторы обращения отмечают, что в местном туберкулёзном диспансере после оптимизации произошло сокращение штата, снижение зарплаты, ликвидация стационара в Лысьве и Чусовом. При реорганизации скорой не стало врачебных бригад по оказанию экстренной помощи.

В свою очередь глава минздрава Прикамья Оксана Мелехова заявила, что слияние якобы не повлечёт к негативным последствиям, на которые указывали авторы обращения. По её словам, «министерство открыто к диалогу, готово выслушать и проработать замечания, обратить внимание на риски, разъяснить и объяснить, найти подходящий путь решения вопросов».

Как писал News.ru, ранее руководство станции скорой медицинской помощи в Пензе, где по итогам переговоров в конце мая была завершена трёхдневная «итальянская забастовка», пошло на попятную. Как уверяют в независимом профсоюзе медработников «Действие», в регионе нет средств для выполнения всех пунктов соглашения, на которых настаивали протестующие.