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В Гидрометцентре России рассказали, как вести себя в аномальную жару 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с телеканалом «360» рассказала, каких правил стоит придерживаться в аномальную жару.
«Мы ещё не все адаптировались к солнцу, и конечно, нужно будет позаботиться о защите кожи и минимально находиться под прямыми солнечными лучами. Лучше исключить нахождение на воздухе в середине дня», — заявила она.
По словам специалиста, прогулки желательно совершать утром или после 16:00, всегда необходимо иметь при себе воду.
Ранее диетолог Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН, что в жару в рацион должно входить больше овощей и фруктов.
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